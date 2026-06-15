محافظ الشرقية يصدر 13 قرارا تأديبيا لمجازاة 16 من العاملين بالجهاز الإداري

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مجازاة 16 من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية، بناءً على مذكرات إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وأصدر محافظ الشرقية، 13 قرارا تأديبيا بحق 16 من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وفقًا لنتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وقرارات المحكمة التأديبية.

وشملت القرارات، عددا من العاملين برئاسات ومراكز ومدن الزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وبلبيس وههيا ومشتول السوق والإبراهيمية وأبو حماد وديرب نجم.

وأكدت المحافظة، استمرار متابعة الأداء الوظيفي داخل مختلف الجهات التنفيذية لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على الالتزام بأداء الواجبات الوظيفية والحفاظ على الانضباط داخل الجهاز الإداري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع.