سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، أن مضيق هرمز فُتح بشكل كامل، الجمعة، مشيرًا إلى أنه "من المهم أن تتراجع أسعار النفط وترتفع الأسهم" بعد التوقيع.

وجاء إعلان ترامب بعدما قال مسؤول أمريكي بارز لوكالة "رويترز" إن ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران.

وأضاف أن حركة المرور في المضيق ستشهد زيادة ملحوظة بدءًا من الآن.

وذكر المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستُنشر خلال يوم أو يومين.

وقال بشأن الاتفاق مع إيران: "سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وشدد على أن "رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات عن إيران مرتبطان بأدائها".

ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي لقواتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران.

وأكد أن الاتفاق "ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي".

وقال إن الولايات المتحدة "مستعدة للإفراج عن الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات، وقد تقوم ببعض المبادرات الصغيرة في البداية".

واعتبر أن "تخفيف العقوبات لا يرتبط بأي سلوك معين، بل بتصرف إيران بشكل مناسب".

لكنه شدد على أن واشنطن "تريد أن ترى طهران تتخذ خطوات قابلة للتحقق ولا رجعة فيها".

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطًا لإتمام الاتفاق مع إيران.

وذكر أن "إسرائيل سيكون لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله اللبناني المدعوم من إيران".