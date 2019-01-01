مؤسسة العويس تستكمل مشروع أعلام الإمارات وتصدر كتاب «راشد الخضر»

أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات للباحث مؤيد الشيباني، كتابا جديدا بعنوان "راشد الخضر.. 75 عزلة مع الشعر 1905 ـ 1980).

يرصد الكتاب جوانب من حياة راشد الخضر ويوثق لقصائده، ويقرأ الباحث مؤيد الشيباني الكثير من المعاني مستعينا بمصادر مختلفة لتأكيد ما ذهب إليه من تحليل لشعر الخضر.

وجاء في مقدمة الكتاب "راشد الخضر.. صعب تعريف هذا الشاعر في الذاكرة الشعرية الإماراتية، إنه بعد تجديدي صريح وثابت في القصيدة الشعبية، ملأ سنوات عمره خلال ثلثي القرن الماضي (1905 ـ 1980) بالشعر، وليس غير الشعر فهل كان يعلم بما سنقوله من بعده بعشرات السنين؟ هذا هو ديوانه الذي نحاول قراءته والغوص فيه لاستخراج لآلئ خياله، وهي كثيرة وممكنة في أول نزول للبحر، فكيف الحال عندما نبدأ بملامسة الأعماق؟".

كان الشاعر الخضر منصرفا بصدق وعفوية وليس بقصد متعمد، يمارس تلقائيته، وينتج ما ليس ينتظره، والشكر كل الشكر للرواة والجامعين والباحثين الذين استطاعوا جمع ديوانه بين دفتي كتاب، وهل غير الباحث والشاعر الراحل حمد خليفة أبوشهاب؟ الذي منه بدأت معرفتي بالخضر، وبسببه تعاظم البحث والسؤال عنه إلى درجة الجرأة بأن يصار ذلك الإعجاب إلى كتاب.. إن من حق الخضر على الأجيال اللاحقة أن يخرجوه إلى حيز واسع في مجال التراكم القرائي العربي، بحيث لم يعد مجرد شاعر شعبي خاص ببقعة جغرافية معينة.

يُذكر أن مؤيد الشيباني باحث وشاعر وإعلامي عمل نحو 40 سنة في المؤسسات الثقافية الإماراتية والخليجية.. له في مجال الأبحاث والإعداد والتنسيق والإشراف أكثر من 5 آلاف ساعة تلفزيونية لقنوات إماراتية وعربية، توزعت على برامج ثقافية وتراثية واجتماعية.

ويأتي هذا الكتاب الذي حمل الرقم 24 في سلسلة "أعلام من الإمارات" استكمالا للمشروع الذي أطلقته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عام 2012 ليوثق سيرة شخصيات إماراتية تركت بصمتها على المشهد الثقافي الإماراتي.