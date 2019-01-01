وفاة طالبة أصيبت بأزمة قلبية فور رسوبها في نتيجة الثانوية العامة بالشرقية

لفظت طالبة ثانوي، أنفاسها الأخيرة، منذ قليل؛ إثر توقف قلبها للمرة الثانية؛ بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "نيرمين.م" 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيمة بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابة بتوقف في عضلة القلب، ووالدتها، مصابة بأزمة قلبية.

وبسؤال والد الفتاة، أفاد بأنها تعرضت لحالة إغماء فور معرفتها بنتيجة رسوبها في الامتحانات، وأن أمها سقطت هي الأخرى حزنًا عليها، فيما جرى احتجازهما بغرفة العناية المركزة بالمستشفى، وتمكن الأطباء من إنعاش قلب الفتاة، لكنها توفيت من جديد، قبل قليل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.