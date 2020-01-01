أثار البوستر الدعائي لمسلسل "شارع شيكاغو" حالة من الجدل بسبب صورة رومانسية تجمع بطلي المسلسل سلاف فواخرجي، ومهيار خضور، يبدو فيها البطلين وكأنهما يقدمان على تقبيل بعضهما.

وأثارت الصورة جدلًا، وتسببت في حملة تعليقات مسيئة لسلاف فواخرجي وللمسلسل، تم خلالها وصف البوستر بالصادم، وأنه يستهدف إثارة الغرائز.

ويعرض مسلسل "شارع شيكاغو" 26 يوليو الجاري عبر القناة المشفترة OSN يا هلا، من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، ويشارك في بطولته أمل عرفة، ودريد لحام، وعباس النوري.

وفي مقابل حملة الهجوم من الجمهور على مواقع التواصل، دافع عدد من النقاد وصناع الفن عن البوستر، منهم الناقد السوري علي وجيه الذي قال عبر تدوينه: "صورة من وحي قصّة حب، تنتمي لزمن الرومانسيّات الستّيني، لمّا كان عمر الشريف ورشدي أباظة وعبد الحليم وأحمد رمزي يوقفوا بنفس الطريقة و«التقارب» مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وماجدة ولبنى عبد العزيز. فكرة لا تتجاوز هالبساطة والمقصد".

ووجه "وجيه" التحيّة لسلاف فواخرجي ومهيار خضور وكل فريق المسلسل، من المخرج والكتّاب الشباب لجميع الفنّانين والفنّيين.

واكتفت الفنانة سلاف فواخرجي بإعادة نشر الراي الذي كتبه النافد علي وجيه عبر حسابها بموقع انستجرام، موجهه له الشكر، دون أن تكتب تعليقا مباشرا على التعليقات المسيئة.

https://www.instagram.com/p/CCqKSjBHApO/?igshid=2geoadm2taq1