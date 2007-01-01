انطلاق فعاليات مؤتمر تربية رياضية حلوان «آفاق التنمية والتطوير»

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم للعام الجامعي 2020 تحت عنوان: "كلية التربية الرياضية وآفاق التنمية والتطوير"، الذي عُقد أون لاين برئاسة الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة دور الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لدعم مسارات خطط التنمية والتطوير الاستراتيجي المحلي والإقليمى والدولي، مشيرًا إلى المحاور المهمة للمؤتمر التي تُساهم في تنمية الفكر الرياضي وتوضيح دور الرياضة في التنشئة والتطوير المستقبلي، في ظل الاتجاه لعودة النشاط الرياضي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنَّ مكانة كلية التربية الرياضية تُعد صرحًا عربيًا وأفريقيًا للرياضة، مشيرًا إلى إيمان القيادة السياسية بأهمية الرياضة ودورها في المجتمع، لذا فقد حرصت على عودة النشاط الرياضي وسط التحدي الكبير الذي تشهده مصر والعالم، حيث شرعت الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير الإمكانات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك سخرت جامعة حلوان كل مواردها للحد من انتشار الوباء.

وأشار رئيس الجامعة، إلى الدور البارز الذي تلعبه الرياضة في التقدم والتنمية المستدامة والنهوض بالدول، لافتًا إلى أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة للخبراء والعلماء والباحثين في المجالات الرياضية المختلفة لعرض تجاربهم وأفكارهم في كيفية تطوير التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية، جهود الدولة والنماذج الجامعية والوزارية المطروحة للحفاظ على المجتمع الجامعي والشباب في ظل مخاطر انتشار جائحة كورونا، كما قدم عرضًا لإنجازات وحدات الكلية وقطاعاتها، منوها بأن مؤشرات التنمية وإدارة التطوير الأكاديمي والمؤسسي للكلية، بالإضافة إلى أطروحات حول آفاق التطوير واستشراف مسيرة مستقبل وعطاء كلية التربية الرياضية.

وتحدث الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتواطنة بكلية الطب جامعة حلوان ومدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة حلوان، عن الدور المحوري لوحدة التصنيف الدولي في دعم آفاق التنمية وتطوير البحث العلمي، وكذلك دعم شباب الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

كما أشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، إلى الفعاليات المقدمة من مكتب العلاقات الدولية ودورها في التنشيط العلمي والميداني وتطوير الروابط الدولية، والاتصال العلمي وبناء الشراكات واتفاقات التعاون الدولي.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، أهمية الوحدة في دعم النظام المؤسسي والدراسات المستقبلية والخطط الاستراتيجية المستقبلية.