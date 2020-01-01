السعودية: إقامة معرض الدفاع العالمي الأول في مارس 2022

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن إطلاق معرض "الدفاع العالمي الأول 2022 "الذي سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، حيث ستنظمه المملكة ليصبح معرضاً متكاملاً بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولجميع المهتمين من الزوار منصة موحدةً تحت سقف واحد، وسيكون إضافة مرتقبة إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية على مستوى العالم.

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي – في مؤتمر صحفي افتراضي، أوردته وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاربعاء- عن إطلاق "معرض الدفاع العالمي 2022" في نسخته الأولى، حيث سيتمحور حول التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن والأقمار الصناعية، ومن المقرر أن يقام خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022، على أن يُقام مرّة واحدة كل عامين في الرياض.