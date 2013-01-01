رئيس المكسيك: خطة إصلاح قطاع الطاقة شابها الفساد

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن خطة إصلاح قطاع الطاقة المكسيكي خلال عامي 2013 و2014 شهدت أعمال فساد.

وأضاف لوبيز أوبرادور أنه يجب التحقيق في وقائع الفساد في قطاع الطاقة، وأنه سيتم إخبار إيمليو لوزويا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة، بيمكيس، بأعمال الفساد.

كانت المكسيك أقرت تعديلات دستورية في ديسمبر 2013 لفتح الباب أمام إصلاح قطاع الطاقة، حيث تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات خلال الشهور الأولى من 2014 بهدف جذب الاستثمارات الاجنبيةإلى قطاع الطاقة وبخاصة النفط لزيادة إنتاج البلاد وهو لم يحدث بالصورة المطلوبة حتى الان

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس المكسيكي قوله في المؤتمر الصحفي إن حصيلة الضرائب في البلاد لم تتراجع خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.