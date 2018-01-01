المعارض التركي أكرم إمام أوغلو يواجه تحركات أمير قطر في إسطنبول

إمام أوغلو: أمير قطر استخرج إذنا من الدولة لتحويل أراضي والدته حول قناة إسطنبول لمناطق سكنية لمضاعفة سعرها



ندد عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بقرار تحويل مساحة الأراضي الشاسعة التي حصلت عليها والدة الأمير القطري موزا المسند بالإضافة لأثرياء عرب آخرين، إلى مناطق سكنية، مما يضاعف سعرها لصالح المستثمرين في حين لن تستفيد خزينة الدولة.

وقال إمام أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إنه سيقدم إلى وزارة التخطيط العمراني، اعتراضا على مخططات الإعمار والبناء هذه، لأن "هذا المخطط يعني قتل مدينة إسطنبول، ولأن قيمة هذا المشروع ملايين باتت أضعاف المناقصات التي حصلت عليها إسطنبول جراء بيع الأراضي"، وفقا لصحيفة "يني تشاغ" التركية.

وأوضح أكرم إمام أوغلو في اللقاء امس أن الشارع التركي مهتم في الوقت الحالي بالبطالة والأزمة الاقتصادية ويخشى الزلزال الذي قد يقع في إسطنبول بأي لحظة، وليس بمشروع قناة إسطنبول الذي يريد الرئيس رجب اردوغان التعجيل به.

وقال إمام أوغلو إنه بينما “المواطن لا يهتم بمشروع قناة إسطنبول. لكن -السلطة- لديهم سبب يدعوهم للاستعجال -في تنفيذ المشروع-. إلا أنني أتابع الأمر جيدًا، ولن أسمح أن يتعرض أهالي إسطنبول لهذه الإهانة”.

وحصل أجانب على نحو 800 ألف متر مربع في مشروع قناة إسطنبول الاستثماري، الذي تروج له حكومة العدالة التنمية وحفزت الأثرياء الأجانب على الاستثمار به.

وكانت موزا المسند، تملكت مع آخرين أرض بمساحة 44 فدان في مسار مشروع قناة إسطنبول.

ومشروع "قناة إسطنبول"، سيربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومتراً، بموازاة مضيق البوسفور.

وسوقت الحكومة التركية للمشروع في دول الخليج وحفزت الأثرياء على الاستثمار على مساري قناة إسطنبول الجديدة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة.

وهناك احتجاجات واسعة ضد إصرار الرئيس التركي رجب أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وذلك على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.

ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وكانت صحيفة "جمهوريت" ذكرت أنه في عام 2013 أسس رجل الأعمال الكويتي، وائل يوسف النصيف، داخل تركيا شركة نور الخير للعقارات والسياحة برأس مال 100 ألف ليرة وفي 21 ديسمبر عام 2018 اشترت الشركة، ومقرها باشاك شهير، قطعة أرض بمساحة 53 ألف و878 متر مربع تحت مسمى "مزرعة" في قرية ياسي أوران بمنطقة أرناؤوط كوي في إسطنبول.

ويريد أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية الذي أنشئ به أغلب المشروعات الكبرى في تركيا مثل المطارات ومترو الأنفاق، هو السماح لمستثمرين بالقطاع الخاص تشييد المشروع من مواردهم الخاصة على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتد لعشرات السنين.