تقرير: زيارة «في القريب العاجل» لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء عن السفير العراقي لدى السعودية قحطان الجنابي القول إنه "من المؤكد حرص دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيارة المملكة"، مشيراً إلى أن السعودية ستكون "من الدول الأوائل" ضمن برنامج زياراته الخارجية.

لكنه لم يحدد موعدا للزيارة المرتقبة، واكتفى بالقول: "ستكون في القريب العاجل إن شاء الله".

وأضاف الجنابي: "نحن ماضون في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتفعيل المذكرات التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة ومن ضمنها فتح منفذ عرعر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل الزيارات والتنقل، وتفعيل القضايا الثقافية والتعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية وفي المجالات كافة خصوصا الطاقة".

وفيما يخص موعد إعادة فتح منفذ "عرعر"، قال السفير :"المنفذ لم يتم تحديد وقت محدد (لفتحه)، ولكن النية لفتحه في أقرب وقت. وهناك حرص على ذلك من البلدين".

وكان وزير المال العراقي عبد الأمير علاوي، قال في بيان أمس إن "التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية مستمر في المجالات كافة".