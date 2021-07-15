الصحة السعودية: تقديم أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تقديم أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس- أن عدد متلقي الجرعة الأولى بلغ أكثر من 18 مليونا و180 ألف جرعة، بينما تجاوز عدد متلقي الجرعة الثانية مليونين و900 ألف جرعة قدمت عبر أكثر من 587 مركزا في مختلف مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في السعودية حتى الآن هي (فايزر – بيونتيك) و(أكسفورد – أسترازينيكا) و(موديرنا) و(جونسون آند جونسون).

وسجلت وزارة الصحة السعودية أمس الأربعاء، ألفا و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 504 آلاف و960 إصابة.