الأمير علي بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

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أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في حضور هيئة الوزارة.ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية - في نبأ عاجل - دون التطرق لمزيد من التفاصيل.