 الأمير علي بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمير علي بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 6:17 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 6:17 م

أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في حضور هيئة الوزارة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية - في نبأ عاجل - دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

 

 

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