الأمير علي بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في حضور هيئة الوزارة.



ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية - في نبأ عاجل - دون التطرق لمزيد من التفاصيل.