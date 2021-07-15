جسر جوي عربي يحمل مساعدات عاجلة إلى تونس

استقبل مطار قرطاج الدولي، اليوم الخميس، طائرات قادمة من أقطار عربية في جسر جوي محملة بمساعدات عاجلة لتونس بهدف مساعدتها في مكافحة وباء كورونا المستشري في البلاد.



ووصلت صباح اليوم طائرتان عسكريتان مغربيتان محملة بمستلزمات طبية وتجهيزات لتركيز مستشفى ميداني، ومن الكويت وصلت طائرتان عسكريتان تحمل اسطوانات أكسجين وتنفس ومعدات ومستلزمات طبية.



وحطت في وقت سابق اليوم طائرة تابعة لسلاح الجو المصري في مطار قرطاج الدولي محملة بمساعدات طبية.



وأرسلت مصر منذ اشتداد الأزمة الصحية ست طائرات عسكرية في يوليو الجاري وكانت أرسلت في السادس من شهر مايو الماضي طائرة محملة بمساعدات طبية كذلك.



واستقبلت تونس منذ نحو أسبوع مساعدات دولية عاجلة أساسا من عدة دول عربية ومن تركيا وبعض الدول الأوروبية لمساعدتها في احتواء التفشي الكبير لفيروس كورونا ودعم المستشفيات بالتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة.



ومن شأن المساعدات الدولية أن تساعد تونس في تسريع حملة التطعيم المتعثرة حتى الآن ضد فيروس كورونا والتي انطلقت منذ منتصف مارس الماضي.



ووفق آخر تحديث اليوم تلقى إجمالي قرابة مليوني شخص اللقاح من بينهم أكثر من 702 ألف تلقوا الجرعة الثانية.