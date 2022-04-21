تراجع ملحوظ للاستثمارات في الشركات الألمانية الناشئة خلال النصف الأول بعد عام قياسي

تراجعت الاستثمارات في الشركات الألمانية الناشئة خلال النصف الأول من عام 2022 بعد عام قياسي في 2021.



وبحسب دراسة لشركة "إرنست أند يونج" للاستشارات الاقتصادية، حصلت الشركات الناشئة في ألمانيا على استثمارات بقيمة 6 مليارات يورو في النصف الأول من هذا العام، بتراجع قدره 20٪ على أساس سنوي.



وكانت الشركات الناشئة في ألمانيا جذبت 6ر7 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.



ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الشركات الألمانية الناشئة تتمتع بثاني أفضل حجم من الاستثمارات خلال النصف الأول من العام على الإطلاق، بحسب الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الجمعة.



وقال توماس بروفر، مدير قسم الشركات الناشئة في ألمانيا وسويسرا والنمسا في "إرنست أند يونج": "لا يزال هناك الكثير من السيولة في السوق، لكن المستثمرين يدققون عن كثب في المكان الذي يستثمرون فيه"، مضيفا أن عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة تضافرت لتسبب الكثير من عدم اليقين.



وتعتمد الشركات الناشئة في التمويل على المستثمرين وصناديق رأس المال الاستثماري على وجه الخصوص، حيث إنها عادة لا تحقق أي ربح في السنوات الأولى من تأسيسها.



وفي عام 2021 جمعت الشركات الناشئة في ألمانيا استثمارات قياسية بقيمة 4ر17 مليار يورو.



وبحسب "إرنست أند يونج"، كانت هناك أيضا بعض الاستثمارات الفردية الكبيرة جدا، مثل الاستثمارات في خدمات توصيل الطعام "جوريلاس" ومزود البرامج "سيلونيس" والبنك الإلكتروني "إن 26".



وبسبب حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، تراجعت ثقة المستثمرين بشكل كبير. وتراجعت الأسهم في شركات التكنولوجيا على وجه الخصوص، حيث تميل نماذج أعمالها للحساسية تجاه سعر الفائدة.



وتدفق معظم رأس المال الاستثماري للشركات الألمانية الناشئة إلى برلين في النصف الأول من هذا العام، حيث تلقت المدينة استثمارات بقيمة 25ر3 مليار يورو ، أي أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات على مستوى ألمانيا، بحسب "إرنست أند يونج".