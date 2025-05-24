وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها

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أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم السبت، أن الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الوزير الحجار قوله، خلال تفقده سير العملية الانتخابية في بلدة شبعا بجنوب البلاد، إن كل الاتصالات الدبلوماسية مطمئنة ونحن متمسكون بسيادة الدولة الحاضرة إلى جانب الشعب.

وأضاف: "الإعمار بدأ وبالنفوس قبل الحجر ورغم الإمكانات الضئيلة إلا أن إرادة الشعب أقوى".

وتابع الوزير الحجار، قائلا: "أهل شبعا الصامدين، اليوم ينهضون بمدينتهم وأنهم حاضرون لتجديد العمل البلدي".

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وسط تدابير أمنية مشددة للجيش وقوى الأمن الداخلي.