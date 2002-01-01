قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنّ استقبال أمير مكة المكرمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار جدة أمر بروتوكولي سعودي ولا يعني أي شيء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الاستقبال الرسمي في قصر السلام.



وأوضح أن منشورا صدر من البيت الأبيض بأن السلام سيكون بقبضة اليد، موضحا أنه تم إخطار الجانب السعودي بالفعل بأن السلام سيكون بهذه الطريقة، وهو الأمر الذي جرى خلال زيارته لإسرائيل.



وأشار إلى أن بايدن خلال زيارته لإسرائيل نسي وسلم باليد رغم التزامه بالتسليم بالقبضة عند وصوله إلى مطار (بن جوريون).



ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، مساء الجمعة، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنه سيناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة.



وعقد بايدن لقاءين منفصلين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.