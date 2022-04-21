تراجع قيمة عملة كوريا الجنوبية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في 13 عاما

انخفضت قيمة العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما وشهرين لتصل إلى 1,320 وون مقابل الدولار، وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية.



وتم تداول العملة الكورية عند 2ر320ر1 وون مقابل الدولار الواحد في الساعة 9:07 صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) بعد أن أغلقت عند 1ر312ر1 في اليوم السابق.



ووصلت قيمة العملة الكورية إلى التراجع القياسي أمام الدولار عند مستوى 1,320 وون، للمرة الأولى منذ يوم 30 من أبريل عام 2009، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وجاء ضعف الوون مع زيادة الطلب على الدولار وسط توقعات بتسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديده النقدي لترويض التضخم المرتفع.



وصعد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 1ر9 في المئة في حزيران/يونيو، على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية يشهدها التضخم في 41 عاما، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين هناك بنسبة 3ر11 في المئة في حزيران/ يونيو.