إيران تطمئن أوكرانيا إلى أنها لن تبيع طائرات مسيرة لروسيا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لكييف إن بلاده لا تنوي إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، رغم مزاعم الولايات المتحدة أن هذا احتمال وارد.



وقال عبد اللهيان لنظيره الأوكراني ديميترو كوليبا اليوم الجمعة: "إن المزاعم الأمريكية بهذا الصدد لا أساس لها ولا تعدو أكثر من إجراء دعائي قبل رحلة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن (لإسرائيل)".



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن وزير الخارجية قوله إن بلاده لطالما كانت ملتزمة بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.



وأشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الاثنين الماضي إلى أن هناك مؤشرات على أن إيران ترغب في دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا، ويحتمل أن يكون ذلك من خلال توفير الطائرات المسيرة المسلحة.