بايدن يجدد دعمه لحل الدولتين: الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة ذات سيادة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "من أبرز الداعمين لحل الدولتين"، مؤكداً "أننا لن تخلى أبداً عن مساعينا لتحقيق السلام، حتى إذا كان الوضع غير مناسب بعد للتفاوض".



ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة ذات سيادة، مضيفاً: "نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام. وشدد على ضرورة وضع حد للعنف، بحسب الشرق للأخبار.



فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إنه بحث مع نظيره الأميركي جو بايدن "خلق أفق سياسي لتحقيق السلام"، مشيراً إلى أن "مفتاح السلام هو الاعتراف بدولة فلسطين".



وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، في بيت لحم: "نؤكد أهمية تثبيت الأسس التي قام عليها السلام"، داعياً إلى "انتهاء الاحتلال وتحقيق طموحات شعبنا".



واستقبل عباس، الجمعة، نظيره الأميركي جو بايدن بقصر الرئاسة الفلسطينية في بيت لحم بالضفة الغربية.



واستعرض الرئيسان حرس الشرف على أنغام النشيدين الوطنيين الأميركي والفلسطيني.