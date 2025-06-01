 بن غفير يعرب عن رفضه مقترح ويتكوف: الحل في غزة بالقتل لا التفاوض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بن غفير يعرب عن رفضه مقترح ويتكوف: الحل في غزة بالقتل لا التفاوض

وكالات
نشر في: الأحد 1 يونيو 2025 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يونيو 2025 - 10:36 ص

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، رفضه مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، محذرا من أن حركة "حماس ستستغل أي هدنة لإعادة التسلح".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، انتقد بن غفير موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المبادرة، واصفا ذلك بـ"الخطأ"، مؤكدا أن الحل الوحيد هو "قتلهم" بدلا من التفاوض.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتشدد: "لست قلقا على المخطوفين في غزة فحسب، بل على أبنائنا وجنودنا أيضا"، معبرا عن معارضته لأي تسوية دائمة.

من جهتها، ردت حركة "حماس" على المقترح الأمريكي، مشددة على أنها تعاملت معه بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

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