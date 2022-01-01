ترامب يلمح إلى خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مقابلة صحفية إلى أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية مجددا عام 2024 وهو فقط يدرس موعد إطلاق حملته.



وقال ترامب لمجلة نيويورك خلال مقابلة نشرت يوم الخميس: "قراري الكبير سيكون ما إذا كنت سأبدأ قبل أم بعد (انتخابات التجديد النصفي)".



وعند سؤاله بشكل واضح حول ما إذا كان سيخوض الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض، أجاب ترامب بشكل ساخر أنه "بالفعل اتخذ القرار".



وأفاد تقرير إخباري أوردته صحيفة واشنطن بوست أن ترامب سوف يقفز إلى السباق الانتخابي في أيلول/سبتمبر لحشد أنصاره قبل انتخابات التجديد النصفي، والتي يأمل الجمهوريون خلالها في استعادة السيطرة على الكونجرس.