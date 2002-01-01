جولتان لمحافظ الغربية في كفر الزيات وبسيون وقطور لمتابعة مواقف النقل الجماعي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقب مروره على كافة المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير الحركة داخل المواقف الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

جاء ذلك عقب الجولتين التي قام بهما المحافظ، مساء اليوم، الجمعة؛ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة بالأمس عقب تحريك أسعار الوقود، خلال جولة أولى شملت عدد من مواقف النقل الجماعي داخل مركزي بسيون وكفر الزيات، في حين شملت الجولة الثانية عدد من مواقف مركز ومدينة قطور.

وشدد المحافظ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما تحدث مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ بوجود عجز في خط سير عبود_ كفر الزيات، حيث وجه على الفور بالاستعانة بأتوبيسات الجمعية لنقل الركاب لموقف عبود، كما وجه بدعم خطوط القرى بعدد من السيارات الإضافية.

وشدد رحمي على مديري المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأعلنت محافظة الغربية، عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة على واتس آب الخاص بمبادرة الغربية بتتغير بيكم " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦"، غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٢٩٣٦٣١١٥).

رافق المحافظ خلال جولته، عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون، اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور.