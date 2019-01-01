مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

لفظ شخصين أنفاسهما الأخيرة فيما أصيب 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائليتين بسبب خلافات حول قطعة ارض في قرية تل شمنديل التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية بناحية قرية تل شمنديل التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، ما أسفر عن مقتل كلٍ من: مرسي ف و، 55 سنة، ومحروس ال ب، 48 سنة، وإصابة كلًا من: حلمي ال ع، 38 سنة، فلاح، بإصابة بالغة في العين، وشقيقه نبيل، 40 سنة، فلاح، بجروح في الرأس والبطن والجانب الأيمن، ونجليه: أدهم، 20 سنة، طالب، بطلق ناري في القدم اليمنى، ومحمد، 17 سنة، طالب، بطلق ناري في القدم اليسرى، وجروح بأنحاء متفرقة في البطن والصدر والوجه والرأس من طلق خرطوش، ومحمود ج، 32 سنة، فلاح، بجروح في الصدر والطرفين السفليين.



وتبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين، بسبب خلافات على أرض زراعية منذ عام، وتجددت المشاجرة قبل ساعات، وانتهت بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، فيما طوقت الأجهزة الأمنية موقع الحادث، وألقت القبض على المُتورطين في الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.