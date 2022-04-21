شركة شل: شتاء صعب جدا في الطريق لأوروبا

واُتهمت روسيا أيضا باستخدام الغاز "كسلاح" بتقليل صادراتها كرد فعل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

والشهر الماضي، اتجهت ألمانيا، إلى ترشيد استخدام الطاقة بعدما أطلقت "إنذارا"، ووضعت خطة طوارئ للتعامل مع نقص الغاز، في ظل مخاوف من تقليص الإمدادات.

وخلال هذا الأسبوع، توقف تزويد ألمانيا للغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق لمدة عشرة أيام ، وذلك من أجل الصيانة السنوية، ولكن هناك تخوف من أن الإمدادات الروسية لن تُستأنف.

وتبقى مستودعات الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 62.6 في المئة، مع تحذيرات من أن الوصول إلى ملء هذه المستودعات بنسبة 80 في المئة هدف من الصعب تحقيقه.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل واردات الغاز الروسي بنسبة الثلثين خلال عام.

ولكن كان من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن أي تدابير أخرى، مثل فرض حظر صريح على الاستيراد.

وخلال مؤتمر في أوكسفورد، قال فان بيردن: "سيكون شتاءا صعبا حقا في أوروبا. بعض الدول ستوفر أسعارا أفضل من الأخرى، لكننا جميعا سنواجه تصاعدا كبيرا في أسعار الطاقة".

وقبل أسبوع، حذر رئيس هيئة مراقبة الطاقة في بريطانيا، من أن فواتير استهلاك الغاز بالمنازل سترتفع بشكل أسرع من المتوقع هذا الشتاء.

وتوقع أحد محللي الصناعة ارتفاعًا بأكثر من 1200 جنيه إسترليني سنويًا مقابل استهلاك الغاز في بريطانيا في أكتوبر.