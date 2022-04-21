تحت رعاية ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يُفتتح يوم الأربعاء القادم 20 يوليو معرضاً للفنانة هناء أشعيا بعنوان " أيديولوجيات وثقافات" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي.

حول مضمون العرض ذكرت الفنانة.. "كل فرد منا يُحركه ويُشكل شخصيته، طباعه، مظهره الخارجي، حتى أخلاقه هي ثقافته، ليس المقصود درجات التعليم الحاصل عليها بل ثقافته ومَنْ حوله، يوثرون عليه من أفراد أو مجتمع ومنها تخرج أفكاره التي تقوده إلى أن يؤثر في عالمه إيجاباً أو سلباً".

هناء أشعيا مواليد القاهرة، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة - شعبة العمارة الداخلية - جامعة حلوان بالقاهرة ١٩٩٦، عملت في التصميم الداخلي للعديد من المنشآت والفيلات، عضو نقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة، إقامة ورش عمل لطلبة الفنون والعمارة، خبرات في مجال الرسوم المتحركة، لها مقتنيات من أعمالها في مصر - إيطاليا - الهند، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية خارج وداخل مصر.

يستمر المعرض حتى 30 يوليو الجاري - متحف أحمد شوقي (6ش أحمد شوقي - كورنيش النيل بالجيزة).