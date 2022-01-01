تفريغ 1766 سيارة بميناء بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 190 مترا والغاطس 7.2 متر وذلك لتفريغ 1766 سيارة بالميناء.



وأضافت المنطقة في بيان لها: "أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصه لها داخل الميناء تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها".



وبحسب بيان إعلامي جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.