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الرئيس الأمريكي يحذر من العنف السياسي بعد الهجوم على ترامب

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:38 ص

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحاجة إلى " خفض درجة الحرارة في سياستنا"، داعيا المواطنين إلى "أن يتذكروا، في حين أننا قد نختلف، إلا أننا لسنا أعداء"، وذلك في أعقاب الهجوم على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض مساء الأحد: "في أمريكا، نحل خلافاتنا عبر صناديق الاقتراع، وليس بالرصاص".

وتابع بايدن:"إن القوة لتغيير أمريكا يجب أن تكون دائما بين يدي الشعب، وليس في أيدي قاتل محتمل".

وأضاف "كما تعلمون، فإن الطريق إلى المستقبل من خلال الرؤى المتنافسة للحملة يجب أن يتم حله دائما بشكل سلمي، وليس من خلال أعمال العنف".

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