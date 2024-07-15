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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنَّ إسقاط دعوى الوثائق السرية سيكون له انعكاس على باقي القضايا

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الرئيس الأمريكي السابق قوله إنه يجب التوقف عن استخدام النظام القضائي كسلاح، مؤكدًا أن وزارة العدل الديمقراطية نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضده.

وشدد على ضرورة إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضده، كما أكد على ضرورة الوحدة لإنهاء استخدام النظام القضائي كسلاح وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وكانت محكمة المقاطعة الجنوبية بفلوريدا، قد أعلنت إسقاط الدعوى الجنائية ضد ترامب في قضية الاحتفاظ بالوثائق السرية.

وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.

وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا في محاولة اغتيال ترامب، وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.