كتائب القسام تفجر دبابتين للاحتلال بصاروخ إسرائيلي في مدينة غزة

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عملية ضد جيش الاحتلال من مخلفاته في المعارك الدائرة لقطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها فجّروا صاروخا من مخلفات جيش الاحتلال في دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركفاه" حولهما عدد من جنود الاحتلال.

وأضافت أن العملية أوقعت قوات الاحتلال بين قتيل وجريح وذلك قرب دوار الـ 17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

ميدانيا أيضا، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصها بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم".

وفي بيان آخر، أفادت سرايا القدس بأنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وجيبات الاحتلال في محيط مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة.

وأشارت إلى هبوط الطيران المروحي بالقرب من المكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى.