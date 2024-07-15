رئيس الوزراء يشهد تسليم وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمدينة حدائق العاصمة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأحد، لاستعراض الخطط التسويقية والحملات الترويجية للوحدات السكنية، سواءً الجاهزة أو التي يجرى الانتهاء من تنفيذها بمشروعات المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، لتحقيق أهداف تنمية تلك المدن.

ووجه وزير الإسكان، بوضع خطط تسويقية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق المعدلات المطلوبة لتسويق الوحدات، والمتابعة المستمرة لمستوى تطبيق تلك الخطط، وتقييمها بشكل مستمر من أجل الوصول للأهداف المرجوة وتحقيق أعلى استفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بذلت -وما زالت- جهوداً كبيرة في تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.