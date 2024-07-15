 انطلاق تمرين التعاون البحري – 2024 العسكري الروسي الصيني - بوابة الشروق
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انطلاق تمرين التعاون البحري – 2024 العسكري الروسي الصيني


نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:22 ص

شهد ميناء تشانجيانج الصيني، اليوم الاثنين، مراسم افتتاح المناورة البحرية الروسية الصينية «التعاون البحري – 2024»، التي ستستمر حتى الأربعاء 17 يوليو.

ونقلت «روسيا اليوم» عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، إن «مفرزة بحرية مشتركة تضم الطرادين (غرومكي) و(ريزكي) التابعين لأسطول المحيط الهادئ الروسي، والمدمرة (ينتشوان) والفرقاطتين (دالي) و(هنغشوي) إضافة إلى سفينة نقل الإمدادات (ويشانهو) التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، تنطلق اليوم من الميناء الصيني لإجراء المرحلة البحرية من التمرين».

وخلال المناورات في البحر ستجري أطقم السفن الروسية والصينية تدريبات مشتركة للدفاع الجوي، وتدريبات مضادة للغواصات بمشاركة الطيران البحري المضاد للغواصات التابع للجيش الصيني، كما ستتدرب على التزود بالإمدادات أثناء السير، وسيشارك بحارة البلدين كذلك في تدريب على الإنقاذ البحري.

يذكر أن أول تمرين بحري مشترك بين البحريتين الروسية والصينية أجري عام 2005 في البحر الأصفر، ومنذ عام 2012 تجري المناورات المشتركة بشكل منتظم في مناطق مختلفة.

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