نقيب أطباء السويس يدعو لتوحيد شروط ترخيص المنشآت الطبية وتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب

قال نقيب أطباء السويس، الدكتور تامر البوهي، إن ورشة "المنشآت الطبية" التي تأتي ضمن مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، شهدت توافقًا بين المشاركين على ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد للحصول على تراخيص المنشآت الطبية، تيسيرًا على الأطباء.

وأكد البوهي لـ"الشروق" على ضرورة توحيد شروط الدفاع المدني بشأن ترخيص المنشآت الطبية في كافة المحافظات، وعدم إلزام العيادات الخاصة بإجراءات الدفاع المدني كما هو معمول في بعض المحافظات، حيث أن هناك قرارًا من وزارة البيئة بعدم إلزام العيادات باشتراطات الدفاع المدني، لكن هناك محافظات لا تطبق ذلك.

وأشار إلى أن هناك بعض المنشآت الطبية غير المرخصة ولا يديرها أطباء مثل مراكز الحجامة، مطالبًا بأن يسمح لإدارة العلاج الحر بالتفتيش على هذه المنشآت.

وشدد نقيب أطباء السويس على ضرورة تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، لأن هناك الكثير من منتحلي الصفة الذين يخدعون المواطنين. بعضهم تم حبسه ثم عاود العمل من جديد، لذلك لا بد من تغليظ العقوبة.

واختتم مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء فعالياته أمس، بعدما استمر على مدار يومين، بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات.

وتضمن المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة وورش العمل التي تناولت مشكلات تراخيص المنشآت الطبية، وقانون المسؤولية الطبية، ومشروع العلاج، وتعديل لائحة الروابط، وحقوق العاملين في ضوء قانون منح الالتزام للمستشفيات.