إحالة أوراق المتهم بقتل شخص في الخانكة بالقليوبية إلى مفتى الجمهورية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بإحالة المتهم الأول لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل شخص، مع تحديد جلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠١٢/٨٥٠٠، لجنح المركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٤٥٦ لسنة ٢٠٢٣، كلي شمال بنها، أن المتهمين "ح.ت.ع"، صاحب محل كاوتش، مقيم بعرب العيايدة في الخانكة، و"ت.م.ع"، و"س.م.ع" لأنهم في يوم ٢٤ /٢ /٢٠٢٢ بالخانكة في محافظة القليوبية"، قتلوا المجني عليه "إبراهيم.ح"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الاتهامات تالية الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري فرد خرطوش صوب المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف للشد من أزره، ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن، "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول، وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأضاف أمر الإحالة، أن أحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة"، كما أحرز المتهم الثالث سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" يقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

فيما أحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "أمفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أحرز المتهم الثاني جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.