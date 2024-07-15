مسئول بحركة فتح: نتنياهو لا ينوي وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية صبري صيدم، إن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين بنيامين نتنياهو لا ينوي وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حين تحقيق ما يسميه النصر.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثتنين، إن نتنياهو دخل معركة عد الأصابع مع الفلسطينيين، ويريد الخروج بالصورة التي يروج لها لدى أنصاره وخصومه.

وأوضح أن نتنياهو لم يحقق الهدفين الأساسيين للحرب بما في ذلك استعادة الأسرى، وبالتالي فهو يعتبر نفسه في حالة حرب، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد أن يتحايل على أي اتفاق قد يقوده إلى وقف الحرب، لأنه يعلم أن المقصلة السياسية في انتظاره.

ولتف إلى أن نتنياهو يراوغ ويناور ويضيع الوقت إلى حين تمكُّن ماكينته العسكرية من حسم الموقف ميدانيا.

وشدد على أن حجم النيران الذي جرى إطلاقه على قطاع غزة، تخطى حجم ما أطلق على هيروشيما ونكازاكي في اليابان بأربعة أضعاف.