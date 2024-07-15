 لجنة متابعة السجناء السياسيين تطالب اليابان برفع العقوبات عن أسرة القذافي وعدد من الليبيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة متابعة السجناء السياسيين تطالب اليابان برفع العقوبات عن أسرة القذافي وعدد من الليبيين

علم ليبيا
علم ليبيا

نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:16 ص

راسلت لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية في طرابلس سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا ايزورو، بشأن العقوبات المفروضة على أسرة العقيد معمر القذافي وعدد من الليبيين الآخرين.


وتأتي هذه المراسلة من قبل لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان في إطار رئاسة اليابان للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

 

وأوضحت اللجنة في مراسلتها أن لائحة العقوبات فرضت قيودا على شخصيات ليبية من بينهم عائلة الشهيد معمر القذافي، مشيرة إلى أن هذه القيود صدرت تحت ضغوط سياسية دولية.

وأكدت اللجنة أن استمرار هذه القيود، بما في ذلك حظر السفر لغرض العلاج وفرض الإقامة الجبرية، يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان في حرية التنقل والسفر للأغراض الإنسانية.

 


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