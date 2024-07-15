سر عودة أكينيولا لقائمة الزمالك أمام البلدية

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كشف مصدر بنادي الزمالك عن سبب عودة البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق إلى القائمة التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة مساء اليوم الإثنين في الدوري.

ورفض الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الإعلان عن تفاصيل القائمة والغيابات تنفيذا لسياسة جديدة تقضي بعدم الإفصاح عن قوائم المباريات، بناء على طلب المدير الفني.

ويعود أكينيولا إلى القائمة رغم عودته للتدريبات مؤخرا، لأول مرة منذ العطلة الدولية الماضية، بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة.

وكشف المصدر أن عودة أكينيولا لا تعني بالضرورة مشاركته، لكنها وجهة نظر فنية في الأساس، كما أن الجهاز الفني ليس لديه رفاهية التفريط في لاعبين في الوقت الحالي نتيجة القصور في عدة مراكز بسبب الإصابات والمشاركة الدولية لبعض اللاعبين.

وأضاف أن أزمة أكينيولا انتهت بمجرد سداد مستحقاته المتأخرة، بينما لا يواجه اللاعب مشكلة فنية تتعلق بالمشاركة، وأن الجهاز الفني لن يقوم بضم لاعباً غير مؤهل للعب.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصارات في الدوري بعد الفوز مؤخرا على الإسماعيلي وطلائع الجيش بنتيجة واحد "2-1".