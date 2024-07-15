الحكومة الألمانية ترفض دعوة المعارضة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

أعربت الحكومة الألمانية عن رفضها لدعوة زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، للحكومة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، اليوم الاثنين في برلين إلى المبادرة القائمة بالفعل من جانب بعض الدول لتسليم طائرات إف-16 والتي يمكن أن تكون قيد الاستخدام في أوكرانيا هذا الصيف. وقال هيبشترايت: "يجب ألا يخطئ المرء في تقييم الموقف، فرغم أن الطائرات المقاتلة قد تبدو متشابهة من الخارج، فإن التعامل معها مختلف تماماً. ويتطلب ذلك تدريباً طويل الأمد".

وأضاف هيبشترايت أنه "ليس من المنطقي تسليم أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة لأوكرانيا، بغض النظر عن مسألة من يمكنه بالفعل تسليم مثل هذه الطائرات".

وأوضح هيبشترايت أن اقتراح ميرتس "ليس جديدا" وأن الجيش الألماني لا يمتلك طائرات إف-16، مشيرا إلى أن ميرتس ينبغي أن يعرف ذلك بسبب خبراته الجوية.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لقد اتضح في الماضي أن المساعدة لأوكرانيا لا تتحسن عندما يحاول الجميع القيام بكل شيء، بل يجب أن نركز على ما يمكن لكل بلد أو مجموعة من البلدان القيام به على أفضل نحو".

ويترأس ميرتس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا)، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الديمقراطى وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعى البافاري.

وكان ميرتس قال في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، أمس الأحد:" يبدو لي من المعقول إلى حد ما أن نساعد أوكرانيا الآن على الأقل من أجل استعادة السيادة على مجالها الجوي. لأن هذه الهجمات الصاروخية (الروسية) التي تحدث الآن بأعداد متزايدة على البنية التحتية وعلى إمدادات الكهرباء والمياه والمستشفيات ودور رعاية المسنين، لا يمكن السيطرة عليها من البر وحده. ولهذا السبب، فإن تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو أمر تم الاتفاق عليه بالفعل في العديد من دول العالم، بما في ذلك في أوروبا. يجب علينا كألمان ألا نتخلف عن الركب."

كانت هناك مناقشات في العام الماضي حول ما إذا كان من الممكن أن تشارك ألمانيا في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة؛ وكان خبراء نوهوا إلى أن أسطول طائرات تورنادو التابع لسلاح الجو الألماني تقادم وأن تشغيل طائرات يوروفايتر معقد للغاية.