طلب إحاطة لوزيري المالية والتضامن بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك بما يخالف القانون

تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بما يخالف القانون.

وأضاف "السادات" في الطلب المقدم منه، أن العشر سنوات الماضية حظيت فيها ذوي الهمم أو القادرون باختلاف، بكامل الدعم من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثلت في إقرار قانون ذوي الهمم وما تضمنه من مميزات تساعدهم على الدمج المجتمعي بالمقارنة مع أقرانهم الأسوياء، موضحًا أن البداية كانت من دستور 2014 الذي نص على ضرورة تمثيل ذوي الهمم في أول برلمان يتم تشكيله حتى يتمكنوا من نقل همومهم للسلطة التشريعية.

وتابع عضو مجلس النواب: "ثم جاء عام 2018 وإعلان الرئيس السيسي له عامًا لذوي الهمم، ثم قانون ذوي الهمم الصادر في 2019، مما أكد دعم الدولة والنهج الذي تتبعه لدعم هذه الفئة التي عانت لعقود طويلة من التهميش والإهمال، والذي تمثل في التمكين في مختلف المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا."

وأضاف: "إلا أن الحكومة ضربت بهذا النهج المحمود عرض الحائط من خلال وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، مما تسبب في استياء ذوي الهمم، خاصة وأن القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاءً جمركيًا على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج."

وتساءل عضو مجلس النواب: "لماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي تم إعفاؤها من الجمارك وفقًا للقانون، مع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة؟"

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إدراج طلب الإحاطة المقدم منه في الجلسة العامة ومناقشته في اللجان البرلمانية المعنية.