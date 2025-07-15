ميرتس يشيد بخطط ترامب لتسليح أوكرانيا ويؤكد: ألمانيا ستلعب دورا نشطا

أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتزويد أوكرانيا بالأسلحة "على نطاق واسع"، بحسب وصفه.

وكتب ميرتس على منصة "إكس" يوم الإثنين: "لقد ناقشت هذا الأمر مع الرئيس ترامب عدة مرات خلال الأيام الماضية. وأكدت له أن ألمانيا ستلعب دورا نشطا".

وكان ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة ستسلم أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" لمساعدة كييف في صد الهجمات الروسية، لكن الاتحاد الأوروبي سيتحمل التكاليف. وكان ميرتس قد أعرب سابقا عن استعداد ألمانيا لشراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا.

وتشير التقارير إلى أن الأمر يتعلق بمنظومتين، على أن تُمول النرويج منظومة ثالثة. وحددت أوكرانيا حاجتها الإجمالية بعشر منظومات من هذا النوع.

وواصل ميرتس على "إكس" قائلا: "نحن نقوم بذلك من منطلق مصلحتنا الخاصة. هذا سيساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة إرهاب القصف الروسي. وبهذه الطريقة فقط سيزداد الضغط على موسكو للتفاوض من أجل السلام في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، نُظهر أننا نتحرك كحلفاء في السياسة الأمنية بشكل موحد".

وأضاف ميرتس أن التفاصيل يتم توضيحها بسرعة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية على تواصل مع شركائها.

ويزور وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات حول هذا الملف.