 الحكومة التايلاندية تنفى ما تردد عن طلب أمريكا استخدام قاعدة بحرية خلال المفاوضات المتعلقة بالرسوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة التايلاندية تنفى ما تردد عن طلب أمريكا استخدام قاعدة بحرية خلال المفاوضات المتعلقة بالرسوم

علم تايلاند
علم تايلاند
بانكوك - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:25 ص

نفى ثلاثة وزراء تايلانديين اليوم الثلاثاء تقريرا يفيد بأن الولايات المتحدة طلبت استخدام قاعدة بحرية في إقليم بانجنجا بجنوب البلاد، وذلك خلال المفاوضات المتعلقة بالرسوم مع تايلاند.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بومثام ويشاياشاي أعرب عن قلقه إزاء تقارير إعلامية تفيد بأن أمريكا أرادت استخدام قاعدة بانجنجا البحرية، المقابلة لبحر اندامان مقابل التساهل في المفاوضات المتعلقة بالرسوم.

وأضاف في مقر الحكومة اليوم الثلاثاء أنه لم يناقش مثل هذا الأمر على الاطلاق مع الجانب الأمريكي.

وقال بوثام، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء مؤقتا، إن البحرية تريد تطوير قاعدة بانجنجا بصفتها منشأة رئيسية، ولكن الأمور المتعلقة بالموازنة هي التي تعوق هذا الأمر.

وقال وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا إنه لا يوجد أي حديث رسمي بهذا الشأن، مضيفا أن التقارير الإعلامية مجرد تكهنات.

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