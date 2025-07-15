غارات إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا جنوب سوريا

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الثلاثاء، بأن غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء جنوب سوريا، بتوجيهات من المستوى السياسي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن القرار يأتي بعد رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك نحو منطقة السويداء، أمس الاثنين.

ولفت إلى أن «الجيش هاجم منذ الأمس عدة آليات مدرعة، منها: دبابات وناقلات جند مدرعة وقاذفات صاروخية، إلى جانب طرقات لعرقلة وصولها إلى المنطقة».

وأضاف: «يواصل الجيش مراقبة ومتابعة التطورات ويبقى في حالة تأهب دفاعيًا وللتعامل مع السيناريوهات المختلفة».

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليماتهما للجيش بضرب قوات النظام السوري التي جرى نشرها في مدينة السويداء على الفور.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، زعم نتنياهو ووزير دفاعه أن «إسرائيل ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا؛ بسبب التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل».

وأضافا: «نعمل لمنع النظام السوري من إيذاء الدروز، ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا».