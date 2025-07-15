الدفاع السورية: قوات الجيش تبدأ دخول مدينة السويداء

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، صباح الثلاثاء، عن بدء قوات الجيش العربي السوري دخول مدينة السويداء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، إن «قوات الجيش السوري تبدأ دخول مدينة السويداء»، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها السويداء في الأيام الأخيرة، حيث يهدف الجيش السوري إلى بسط سلطته على المدينة وضمان حماية المواطنين.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأحد، مقتل 99 شخصا، هم 60 درزيا معظمهم من المقاتلين، إضافة إلى امرأتين وطفلين، و18 شخصا من البدو، و14 عنصرا من قوات الأمن، و7 مسلحين مجهولي الهوية.

من جانبه، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبي سوريا، فرض حظر تجول في شوارع مدينة السويداء اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء «التزام منازلهم»، مؤكدا ضرورة منع «العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة».

كما دعا «المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسئولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة».