شوبير يكشف ما قاله أحمد عبدالقادر بعد أنباء اتفاقه مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل ما قاله أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي، بشأن موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وكان شوبير قد أكد أن أحمد عبدالقادر جلس بالفعل مع مسؤولي الزمالك من أجل الاتفاق على الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأكد شوبير، اليوم الثلاثاء، نفس الأمر، بشأن مفاوضات الزمالك مع أحمد عبدالقادر، وأوضح أن الأهلي يهمه المصلحة، فيما يتعلق بموقفه من الرحيل.

وقال شوبير عبر برنامج «حارس الأهلي»، أن مفاوضات الحزم السعودي لضم أحمد عبدالقادر، قد توقفت بشكل نهائي.

وأشار إلى أن أحمد عبدالقادر قال لمقربين منه بأن عرض الحزم السعودي توقف بالفعل، وهناك عرضًا من سيراميكا كليوباترا وعرضًا من زد.

وأتم شوبير بأن الأهلي سيحدد الرقم الذي يريده من بيع أحمد عبدالقادر، وفي حال الوصول لصيغة اتفاق سيرحل اللاعب، وإلا فسيستمر.