إزالة حالتي بناء مخالف على الأراضي الزراعية في الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر حملة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بمنطقة نجع عطيتو بمنشأة العماري التابعة لحي المطار؛ تنفيذا لخطة مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في المهد.

وقال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي بناء على مساحتي 120 مترا مربعا و80 مترا مربعا حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بإشراف سكرتير مجلس المدينة ورئيس حي المطار، وبمشاركة مشرفي التنظيم والإدارة الزراعية.

وفي السياق ذاته، واصلت المدينة حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع، حيث شملت الأعمال غسيل وترميم الأرصفة والبلدورات بالشوارع المتفرعة من شارع خالد بن الوليد وشارع الصنايع، وإزالة الأتربة بشارع العشرين، ورفع تراكمات القمامة من شارع 25 بمنطقة السواقي، إلى جانب استكمال أعمال غسيل وتطهير كورنيش النيل من إشارة "مرحبا" حتى منطقة التجديف، ضمن جهود تحسين المظهر الحضاري للمدينة.