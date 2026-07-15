محافظ البحيرة: المرحلة المقبلة تتطلب التواجد الميداني والعمل بروح الفريق الواحد

استهلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بتوجيه التهنئة إلى القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية الجدد، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، واللواء وائل حمزة السكرتير العام المساعد، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، بجانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم كفاءة القيادات المحلية وتعزيز العمل المؤسسي؛ بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق مستهدفات التنمية.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والتواجد الميداني الفعّال، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مؤكدة أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.