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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بدء أعمال تطوير سوق التصنيع بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق ورفع كفاءتها والقضاء على المظاهر العشوائية وتوفير بيئة حضارية منظمة تخدم المواطنين.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وتابع محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لبدء أعمال التطوير، والتي تتضمن إنشاء 48 محلا تجاريا بالمنطقة لاستيعاب الباعة الجائلين؛ بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

واطلع المحافظ، على بدء أعمال تنفيذ المشروع، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية بما يضمن توفير سوق حضاري متكامل يلبي احتياجات المواطنين والباعة على حد سواء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن مشروع تطوير سوق التصنيع يأتي ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير الأسواق الحضارية؛ بما يسهم في استيعاب الباعة الجائلين، والقضاء على الأسواق العشوائية وتحقيق الانضباط بالشوارع وتحسين المشهد الحضاري، بجانب توفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة تلبي احتياجات المواطنين في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات.