وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة لإحدى المواطنات، بجانب الاستجابة لعدد من المطالب الخدمية لأهالي قرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون، وذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، بعدد من المواطنين.

وشهد اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، موافقة المحافظ على طلب إحدى المعلمات بمدرسة في شنوان للاستمرار في عملها بالمدرسة نفسها لرعاية ابنتها من ذوي الهمم، مراعاة لظروفها الأسرية والصحية.

كما التقى المحافظ، بعمدة وأهالي قرية منيل جويدة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا بإجراء معاينة للطريق الرئيسي بالقرية لإزالة التعديات الواقعة على حرم الطريق ودراسة رفع كفاءته، بجانب إعداد تصور لاستغلال مبنى مهجور بما يحقق النفع العام، وعرض الموقف التنفيذي لقطعة أرض متبرع بها لإقامة وحدة صحية تخدم أهالي القرية.

وكلف محافظ المنوفية، رئيس مركز ومدينة أشمون بتمهيد طريقي الكوادي – أبو يوسف وطليا، موجها مدير مديرية الصحة بعرض الموقف التنفيذي لتشغيل الوحدة الصحية بقرية طليا، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة إجراءات استغلال قطعة أرض تبرع بها الأهالي لإقامة مدرسة إعدادية أو ثانوية، فضلًا عن تكليف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بدراسة استكمال الوصلات المنزلية بإحدى المناطق المحرومة ضمن مشروع الصرف الصحي.

ووجه المحافظ، إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بفحص شكوى معلمة بشأن قرار نقلها، كما كلف الإدارة العامة للشئون القانونية بدراسة شكوى مواطن من قرية ميت الوسطى بشأن إجراءات إصدار ترخيص إحلال وتجديد لمنزله، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.