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3 علامات تدل على نقص فيتامين «بـ 12»

أ ش أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 10:33 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 10:39 ص

يعد فيتامين "ب 12" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ومن أهم وظائفة مقاومة الشعور بالإرهاق وإنتاج حمض "دي إن أيه"، ونقص فيتامين "ب 12" يمكن أن يؤدي لكثير من المشكلات أقلها الإصابة بالأنيميا والاضطراب ومشكلات في الذاكرة.

وعلى الرغم من صعوبة الكشف عن أعراض نقص هذا الفيتامين في الأوقات العادية، غير أنه من المهم للغاية اكتشاف نقص هذا النوع من الفيتامين مبكرا.

ويقول جيني بودنهام، خبير التغذية، إن أول أعراض نقص فيتامين "ب 12" تتمثل في وجود مرارة في اللسان عند البلع، ويتمثل العرض الثاني في وجود حالة خدر ووغز في الذراعين والساقين.. أما آخر الأعراض فهو شعور المرء بحالة خمول أكثر من المعتاد أو قصر النفس.

يذكر أن فيتامين "ب 12" يوجد فى اللحوم والمنتجات الحيوانية وهو ما يكشف سبب معاناة الأفراد الذين لا يأكلون اللحوم من نقص هذا النوع من الفيتامين.

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