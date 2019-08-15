النيابة تأمر بحبس زوج قتل زوجته بسبب «مكالمة تليفون» بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس زوج، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بالتخلص من حياة زوجته، بعدما طعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة، إثر قيامه بضبطها تتحدث مع أحد الأشخاص في الهاتف المحمول داخل منزلهما بمنطقة "الساحة" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بورود بلاغ من العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، بقيام زوج بقتل زوجته بمنطقة "الساحة" بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وعلى الفور، انتقلت قوة مكبرة من مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد ثروت، ومعاونه النقيب أحمد عرفة، إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام "محمد.هـ" 32 سنة، بقتل زوجته "دعاء.ش" 30 سنة، بعدما سمعها تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف المحمول.

وتبين قيام المتهم بطعن زوجته عدة طعنات بواسطة "سكين" حتى فارقت الحياة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "أبو كبير" المركزي، فيما جرى ضبط الزوج والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.