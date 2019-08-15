أحمد مرتضى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك التكميلية

شهد مقر نادي الزمالك اليوم، تقدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة السابق، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية.

وتسلمت اللجنة الانتخابية بمقر نادي الزمالك أوراق الراغبين في خوض سباق الانتخابات التكميلية.

كما تقدم أحمد عادل عبدالفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق وررئيس قطاع الناشئين بالنادى، بطلب الترشح فى انتخابات النادى الأبيض.

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، كان قد أكد أمس الأربعاء أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت.

وأشار رئيس القلعة البيضاء، إلى أنه سيتم انتخاب 3 أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات التكميلية.